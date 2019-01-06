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Mardin Ovası'nda mısır çürüdü

Mardin ovasında çiftçiler zor durumda. Maliyeti karşılayamadıkları için mısırlarını toplamayan çiftçilerin ürünleri tarlada çürüdü. Yağışlar da cabası. Ödemeleri yaklaşan çiftçiler, devletten yardım bekliyor.

Mardin Ovası'nda mısır çürüdü

Binlerce dönüm mısır... Kimi borcunu ödeyecekti kimi çocuğunu evlendirecekti. Hepsinin ayrı ayrı planı vardı yaşama dair. Ton başına taban fiyatı 950 lira olunca çiftçi mısırını tarladan toplayamadı. Tarlada kalan mısırlar da aşır yağışlar nedeniyle çürüdü.

Elektrik ve kredi borçları yaklaşan çiftçiler, zor duruma düştü.

Mardin ovasında buğdaydan sonra en çok mısır ekiliyor. Geçen yıl kuraklık vurmuştu Mardinli çiftçiyi. Şimdi de fiyat düşüklüğü ve yağışlar...

Mısır taban fiyatının bölgeler arasında da değişmesi bir diğer sorun. 

Üreten ve ekonomiye katkı sunmak isteyen çiftçi, yardım eli uzatması için sesini hükümete duyurmak istiyor.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #mardin
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