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Mardin son dakika! Silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

 Mardin'de aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada araçlardan açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mardin son dakika! Silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkez Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde, aralarında önceden husumet bulunan Aktaş ailesinin içinde olduğu plakası henüz öğrenilemeyen araçtan, Sincar ailesinin 31 GU 946 plakalı aracına silahla ateş açıldı.

Saldırıda, Sincar ailesinden 3 kişi yaralandı.

Saldırıya silahla karşılık verilmesi üzerine Aktaş ailesinin bulunduğu araçta da 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer Sincar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #mardin
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