Mardin ve İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! 6 zanlı tutuklandı

Mardin ve İstanbul'da, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmanın ayrıntılarıyla ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Çalışmalar sonucu tespit edilen şüphelilere yönelik, Mardin'in merkez Artuklu ve İstanbul’un Küçükçekmece ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, mermi, suçta kullanıldığı belirlenen çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tablet ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.