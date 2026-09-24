Mardin'de 13 yaşındaki Selahaddin Karayel cinayetinde şoke eden gelişme! 15 yaşındaki kuzen tutuklandı

Kayıp ihbarının ardından günlerce süren aramalar sonucunda trajik bir şekilde ölü bulunan küçük çocuğun ölümüne ilişkin jandarma ekiplerinin kurduğu özel ekibin yürüttüğü titiz çalışma neticesinde, maktulün 15 yaşındaki kuzeni gözaltına alınarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU? ARAMA ÇALIŞMALARI VE ACI SON

Kayıp İhbarı: 19 Eylül tarihinde 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Günlerce Arandı: İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri tarafından geniş çaplı arama başlatılmıştı.

Cansız Bedeni Bulundu: Yapılan arama çalışmaları neticesinde Karayel, 21 Eylül'de kırsal Konuk Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında ölü olarak bulunmuştu.

ÖZEL EKİP KURULDU, KUZENİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde cinayetin aydınlatılması için jandarma bünyesinde özel bir ekip görevlendirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında maktulün 15 yaşındaki kuzeni D.K. aynı gün gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan D.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma tüm yönleriyle çok yönlü olarak sürdürülüyor.