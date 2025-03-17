Mardin’de cami inşaatında iskele çöktü: 2 işçi ağır yaralı
Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Çatalözü Mahallesi’nde cami inşaatında çalışan iki işçi, kubbenin ahşap iskelesinin çökmesiyle yaklaşık 8 metreden düşerek ağır yaralandı.
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Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.