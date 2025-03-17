Mardin’de cami inşaatında iskele çöktü: 2 işçi ağır yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Çatalözü Mahallesi’nde cami inşaatında çalışan iki işçi, kubbenin ahşap iskelesinin çökmesiyle yaklaşık 8 metreden düşerek ağır yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mardin’de cami inşaatında iskele çöktü: 2 işçi ağır yaralı
Yayınlanma:

Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Maaşlarını alamayan işçiler eylemde: "Bugüne kadar sabrettik"Maaşlarını alamayan işçiler eylemde: "Bugüne kadar sabrettik"Gündem
İzmir'de elektrik kesintisi: 18 Mart'ta etkilenecek bölgeler belli olduİzmir'de elektrik kesintisi: 18 Mart'ta etkilenecek bölgeler belli olduYurt
mardin Nusaybin
Günün Manşetleri
DEM Parti’den AK parti ve MHP'ye ziyaret
Maaşlarını alamayan işçiler eylemde
"İmamoğlu, Türkiye’yi İsrail’in müttefiki yapacak adam"
25 yıl önce Öcalan'a yazdığı tarihi mektup
Memurların çalışma saatleri mi değişiyor?
Bahar bitti, soğuk hava dalgası kapıda
Cenevre öncesi Ulusal Kanal'a özel açıklamalar
Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayı
Türkiye genelinde dev operasyon
Bahçeli'den DEM Parti'nin ziyareti öncesi açıklama
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı! Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten gram altın için iki kritik seviye uyarısı!
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Mart 2025 elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Mart 2025 elektrik kesintileri
Bahar bitti, soğuk hava dalgası kapıda Bahar bitti, soğuk hava dalgası kapıda
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?