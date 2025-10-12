Mardin’de can pazarı! Kamyonet tıra çarptı, yaralılar var

Korkunç kaza, Mardin-Diyarbakır karayolu Mazıdağı Üçyolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır yönünden Mardin istikametine ilerleyen bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan 15 kişi yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

15 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Durumları farklı derecelerde olan 15 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.