Mardin’de feci kaza: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Mardin-Şırnak kara yolunun Balaban Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet, aynı istikamette seyreden 73 SG 649 plakalı tankere arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Kazada kamyonette bulunan 2 yaşındaki Mert Ali A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Minik çocuğun cansız bedeni, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyonette bulunan anne Nuray A. (33) ve baba Ertuğrul A. (36) yaralı olarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.