Mardin'de feci kaza! 3 kişi yaralandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan vatandaşlar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mardin'de feci kaza! 3 kişi yaralandı
Mardin'de feci kaza! 3 kişi yaralandı
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Mardin’in Nusaybin ilçesi İpekyolu’nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Nusaybin stadyum kavşağında otomobil sürücüsü, aynı istikamette doğru giden tıra arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MARDİN'DE FECİ KAZA

Mardin'de feci kaza! 3 kişi yaralandı - Resim : 1

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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