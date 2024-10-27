Mardin'de feci kaza! 3 kişi yaralandı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan vatandaşlar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Mardin’in Nusaybin ilçesi İpekyolu’nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Nusaybin stadyum kavşağında otomobil sürücüsü, aynı istikamette doğru giden tıra arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
MARDİN'DE FECİ KAZA
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı