Mardin'de feci kaza! Öğrenci servisi ile cip çarpıştı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunun 3. kilometresi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 BRV 61 plakalı öğrenci servisi ile 47 KN 212 plakalı cip çarpıştı.

Feci kazada, araçlardaki Sinan B. (68), Abidin K. (50), Sakine S. (18), Muazzez T. (17), Nermin T. (17), Abdülcelil A. (16), Bedriye D. (15), Leyla C. (17), İsmail T. (14), Ömer T. (13) ve Ayla Y. (13) yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.