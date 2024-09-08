Mardin'de iki otomobil birbirine girdi! 5'i çocuk 9 yaralı var

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 5'i çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Mardin'de iki otomobil birbirine girdi! 5'i çocuk 9 yaralı var
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Dikmen Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada M.İ.Ç. (39), S.Y. (34), A.Y. (21), N.Ç. (8), M.D.Y. (12), G.Ç. (10), H.Ç. (8), M.E.Ç. (3) ve İ.Ç. (33) yaralandı

Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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