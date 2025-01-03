Mardin'de kan donduran kaza! Kadına art arda 3 otomobil çarptı
Mardin'in Artuklu ilçesinde akılalmaz bir trafik kazası meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Sevim Çağlar'a, art arda 3 otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Mardin'in Artuklu ilçesinde feci bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi oldu.
Yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Sevim Çağlar'a, plaka ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 3 otomobil art arda çarptı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Sevim Çağlar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çağlar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı