Mardin’de korkutan kaza: Öğretmene çarpıp park halindeki araçlara daldı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 19 Şubat tarihinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmene otomobil çarptı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde gerçekleşen kazada sürücüsünün kontrolündeki araç, yolda yürüyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan öğretmen yaralandı. Araç ise park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın kadına çarptığı ve ardından park halindeki araçlara vurduğu anlar yer aldı.