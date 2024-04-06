Mardin'de midibüs ile tır çarpıştı! Kazada 18 kişi...

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde midibüs ile tırın çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Mardin'de midibüs ile tır çarpıştı! Kazada 18 kişi...
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Şenyurt Caddesi Akkalın Mahallesi kavşağında, plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen Mardin Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsü olarak kullanılan midibüs ile tır çarpıştı.

Kazada, iki araçtaki 18 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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