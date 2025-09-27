Mardin’de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Olay, Artuklu ilçesine bağlı Kotek Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan çatışmada Veysi D. (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralananlar arasında ise kadın ve çocukların da olduğu belirlendi. Yaralılar; İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) olarak açıklandı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.