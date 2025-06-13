Mardin’de sulama kanalında kaybolan gençten acı haber geldi

Mardin’in Derik ilçesinde sulama kanalına giren 22 yaşındaki Suriye uyruklu Muaffak Mahmut, akıntıya kapılarak kayboldu. Dün başlayan arama kurtarma çalışmalarında bugün acı haber geldi. Gencin cansız bedeni kanal içerisinde bulundu ve otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mardin’de sulama kanalında kaybolan gençten acı haber geldi
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Mardin’in Derik ilçesinde bulunan Kovalı Mahallesi yakınlarında dün meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Suriye uyruklu Muaffak Mahmut, serinlemek amacıyla girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kayboldu.

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, genci bulmak için ortak bir çalışma başlattı.

Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü yoğun arama çalışmaları, bugün sabah saatlerinde sonuç verdi. Mahmut’un cansız bedeni, kaybolduğu bölgede sulama kanalında bulundu. Su altı arama ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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