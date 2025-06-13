Mardin’de sulama kanalında kaybolan gençten acı haber geldi

Mardin’in Derik ilçesinde bulunan Kovalı Mahallesi yakınlarında dün meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Suriye uyruklu Muaffak Mahmut, serinlemek amacıyla girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kayboldu.

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, genci bulmak için ortak bir çalışma başlattı.

Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü yoğun arama çalışmaları, bugün sabah saatlerinde sonuç verdi. Mahmut’un cansız bedeni, kaybolduğu bölgede sulama kanalında bulundu. Su altı arama ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.