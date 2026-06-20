Mardin'de yangın: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, yaralılar var!

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akyazı Mahallesi'nde sabaha karşı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Alevlerin arasında kalan 7 yaşındaki Melike Demirkaya yaşamını yitirirken, aynı aileden anne, baba ve 3 çocuk tedavi altına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mardin'de yangın: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, yaralılar var!
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Çevredeki vatandaşların alevleri ve dumanı fark ederek durumu yetkililere bildirmesinin ardından bölgeye hızla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye görevlileri, alevlere anında müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

KÜÇÜK MELİKE'NİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Söndürme çalışmalarının ardından evin içerisinde yapılan incelemelerde 7 yaşındaki Melike Demirkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük kızın cenazesi, olay yerindeki ilk işlemlerin tamamlanmasından sonra otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan ve yoğun dumandan etkilenerek yaralanan ailenin diğer üyelerine sağlık ekipleri müdahale etti. Dumana maruz kalan anne, baba ve diğer 3 çocuk, ambulanslara alınarak Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ekipler, sabaha karşı alevlerin yükselmesine sebep olan kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla detaylı bir araştırma ve soruşturma yürütüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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