Mardinli çiftçinin bayramı buruk: Buğday fiyatı ve kuraklık belini büktü

Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle üretici, hükümetten destek bekliyor. Özellikle ikinci ürün olarak ekilen mısır için enerji desteği sağlanmazsa, bölgede yeni bir tarım krizi kapıda.

Mardin’de çiftçiler, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle buğday alım fiyatının en az 15-16 TL olmasını bekliyordu. Ancak açıklanan fiyat beklentinin oldukça altında kaldı.

"Çiftçinin buğday fiyatındaki beklentisi 15-16 liraydı. Açıklanan fiyatla çiftçi hayal kırıklığı yaşadı."

Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Şerif Öter, kuraklığın bölgede büyük kayıplara yol açtığını belirtti. Sulu tarım yapılan alanlarda üretim sınırlı şekilde sürse de, bu tarlalar da pahalı elektrikle sulanabiliyor.

“Mardin’de kuraklık yüzünden büyük zarar var. Hasat yapılan alanlar sadece sulu tarlalar. Onlar da 500-600 metre derinlikten elektrikle su çekiyor. Elektrik maliyeti ise çok yüksek.”

Tütün kiralamaları buğday üretimini azaltıyor

Öter, sigara fabrikalarının Ege’den gelip Mardin’in verimli tarlalarını tütün üretimi için kiraladığını ve bu durumun buğday ekimini her yıl azalttığını ifade etti.

“Dünyanın en verimli toprakları tütün için kiralanıyor. Bu da buğday ekimini geriletiyor. Her yıl bu oran artıyor.”

Mısır ekimi için destek çağrısı: "Paramız yabancı çiftçiye gitmesin"

Bölgede ikinci ürün olarak mısır ekiliyor. Ancak yüksek enerji maliyetleri nedeniyle bu üretimin de riske girdiği vurgulandı. Öter, mısır ekiminin devamı için acil elektrik desteği talep etti.

“Elektrik maliyetleri yüzünden çiftçi mısır ekemeyecek. Geçen yıl 2,5 milyon ton mısır ithal ettik. Paramız yabancı çiftçiye gitti. Bu yıl da aynısı olmasın. Çiftçimize enerji desteği verilmeli.”