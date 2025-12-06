Markete silahlı saldırı: Çalışan yaralandı, maskeli saldırganlar kayıplara karıştı

İddialara göre, markette görevli olan 21 yaşındaki S.A. isimli genç, sabah saatlerinde çalıştığı iş yerini açmak üzereyken kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Motosikletle olay yerine gelen ve yüzlerini gizleyen saldırganların açtığı ateş sonucu S.A. vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.