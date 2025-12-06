Markete silahlı saldırı: Çalışan yaralandı, maskeli saldırganlar kayıplara karıştı
Karaköprü’de market çalışanının sabah iş yerini açtığı sırada uğradığı silahlı saldırı paniğe neden olurken, aynı marketin daha önce de kurşunların hedefi olduğu ortaya çıktı.
Olay, Karaköprü ilçesi sınırları içerisinde yer alan Güllübağ Mahallesi'ndeki Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde meydana geldi.
İddialara göre, markette görevli olan 21 yaşındaki S.A. isimli genç, sabah saatlerinde çalıştığı iş yerini açmak üzereyken kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Motosikletle olay yerine gelen ve yüzlerini gizleyen saldırganların açtığı ateş sonucu S.A. vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Saldırının ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve emniyet birimlerine bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralı haldeki market çalışanına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. S.A., yapılan müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Emniyet güçleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Öte yandan, saldırıya uğrayan bu marketin kısa bir süre önce, 20 Kasım tarihinde bölgede meydana gelen şiddet olaylarında da hedef alındığı belirlendi. Söz konusu tarihte yaşanan silahlı kavga neticesinde 23 yaşındaki Ali Eskiler yaşamını yitirmiş, 24 yaşındaki Baver A. ise ağır şekilde yaralanmıştı. Yaşanan bu kavgada, olaya karışan tarafların ellerinde bulunan tüfeklerle markete girdiği anlar güvenlik kameralarına yansımış ve iş yeri kurşunların hedefi olmuştu.