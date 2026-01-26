Marketlerde 'etiket' avı başladı! Fiyatı şişirene, indirim yalanı yapana rekor ceza yolda

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde haksız fiyat artışlarını engellemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Kent genelindeki 32 ilçede sahaya inen yaklaşık 38 ekip; perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancıları, meyve ve sebze hallerini kapsayan geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Ekiplerin denetimlerinde; bakliyat, salça, sıvı yağ, süt ürünleri ve kuru yemiş gibi temel gıda ve ihtiyaç maddeleri öncelikli olarak ele alınıyor. Raflardaki fiyat etiketlerinin yönetmeliğe uygunluğu kontrol edilirken, ürünlerin geçmiş dönem fiyat hareketleri de inceleniyor.

Denetimlere ilişkin sahada açıklama yapan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Ticaret Bakanlığı olarak kontrolleri yıl boyu sürdürdüklerini ancak özel dönemlerde teyakkuzda olduklarını belirtti. Menteşe, şu ifadeleri kullandı: "Mübarek ramazan ayı öncesi perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancıları, gıda halleri, sebze meyve halleri olmak üzere tüm alanda Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Buradaki temel amaç vatandaşlarımızın menfaatlerini, ekonomik çıkarlarını korumak. Bu doğrultuda vatandaşlarımızı yanıltıcı uygulamaları, özellikle fiyat etiketi ve fahiş fiyat yönünden ürünleri inceliyoruz. Fiyat etiketlerinde yönetmelik doğrultusunda bulunması gereken belli başlı özellikler var, bunları kontrol ediyoruz."

ETİKET OYUNUNA 40 MİLYON LİRAYA VARAN CEZA

Denetimlerde işletmelerin kasım ve aralık aylarına ait fiyat verilerinin de sistemde kayıtlı olduğunu belirten Menteşe, makul olmayan fiyat değişimlerine ağır yaptırımlar uygulandığını vurguladı. Menteşe, etiketlerde tespit edilen her bir aykırılık için ürün başına 3 bin 973 lira idari para cezası kesildiğini, fahiş fiyat tespitinde ise cezanın 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar yükseldiğini bildirdi.

Özellikle "kampanyalı satış" adı altında tüketiciyi yanıltan reklam ve satış yöntemlerine karşı cezaların çok daha caydırıcı olduğunu belirten Menteşe, bu tür ihlallerde yaptırımın 99 bin 339 liradan başlayıp 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar ulaştığını kaydetti.

"İDARİ İŞLEMLERİ EN ÜST RAKAMDAN DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Ramazan ayında fırsatçılık yapanlara göz açtırılmayacağını vurgulayan Menteşe, işletmelere net bir uyarıda bulundu: "Şu an fiyatları alıyoruz. Burada makul olmayan durumlar tespit edersek bu işlemleri uyguluyoruz. Özellikle kampanyalı satış dediğimiz reklam yolu gibi satış metotları üzerinden vatandaşlarımızın aldatılmasına yönelik tespitler yaparsak, bunlara da 99 bin 339 liradan 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor. Paylaşma ve yardımlaşma ayı olan ramazan ayında vatandaşlarımızı az da olsa aldatmaya kalkan, fırsatçılık yapan işletmelerimizi bu konuda uyarıyoruz. İdari işlemlerimizi en üst rakamdan değerlendireceğiz."

Yetkililer, mağduriyet yaşayan vatandaşların şikayetlerini Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya e-Devlet üzerinden iletebileceğini hatırlattı.