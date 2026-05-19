Marketlerde yeni dönem resmen başladı! Bakanlık 81 ile gönderdi

🛒 TETT'Sİ GEÇEN GIDALAR İÇİN "ÖZEL REYON" DÖNEMİ

Un, çay, makarna, pirinç, bulgur ve kahve gibi uygun şartlarda saklandığında tazelik, tat ve aroma gibi özelliklerini uzun süre koruyan ürünlerde bulunan Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) için ise belirli esneklikler getirildi. TETT'si biten gıdalar şu şartlarla satılabilecek:

Uygunluk Kontrolü: Ürünün tüketime uygun olup olmadığı öncelikle satıcı işletme tarafından sıkı şekilde kontrol edilecek.

Ayrı Reyon Şartı: Bu gıdalar, marketlerdeki normal ürünlerin arasından tamamen ayrıştırılacak.

Tüketiciyi Bilgilendirme: TETT'si geçmiş gıdalar, sadece gıda satış noktalarında özel olarak belirlenen ayrı reyonlarda ve tüketicinin görebileceği net bir bilgilendirmeyle satışa sunulabilecek.



