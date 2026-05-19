Marketlerde yeni dönem resmen başladı! Bakanlık 81 ile gönderdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda israfının önüne geçmek ve reyonlardaki kafa karışıklıklarını gidermek amacıyla 81 il müdürlüğüne çok kritik bir gıda denetimi talimatı gönderdi.
Yayınlanan yeni genelgeyle birlikte, marketlerde sıkça karıştırılan Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ile Son Tüketim Tarihi (STT) uygulamalarına net bir kırmızı çizgi çekildi.
Buna göre, TETT'si geçmiş uzun ömürlü gıdalar marketlerde kurulacak "özel reyonlarda" satılabilecekken, STT'si geçmiş ürünleri satanlara acımasız cezalar uygulanacak.
🚨 STT'Sİ GEÇMİŞ ÜRÜNE GEÇİT YOK: CEZA VE EL KOYMA
Bakanlık, et, süt, peynir gibi mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve doğrudan insan sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlerde yer alan Son Tüketim Tarihi (STT) konusunda taviz verilmeyeceğini açıkladı.
Doğrudan Yasak: STT'si dolmuş ürünlerin piyasada bulunması ve satılması kesinlikle yasaklandı.
Yaptırım: Denetimlerde STT'si geçmiş ürün sattığı tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulanacak ve söz konusu gıdalara derhal el konulacak.
🛒 TETT'Sİ GEÇEN GIDALAR İÇİN "ÖZEL REYON" DÖNEMİ
Un, çay, makarna, pirinç, bulgur ve kahve gibi uygun şartlarda saklandığında tazelik, tat ve aroma gibi özelliklerini uzun süre koruyan ürünlerde bulunan Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) için ise belirli esneklikler getirildi. TETT'si biten gıdalar şu şartlarla satılabilecek:
Uygunluk Kontrolü: Ürünün tüketime uygun olup olmadığı öncelikle satıcı işletme tarafından sıkı şekilde kontrol edilecek.
Ayrı Reyon Şartı: Bu gıdalar, marketlerdeki normal ürünlerin arasından tamamen ayrıştırılacak.
Tüketiciyi Bilgilendirme: TETT'si geçmiş gıdalar, sadece gıda satış noktalarında özel olarak belirlenen ayrı reyonlarda ve tüketicinin görebileceği net bir bilgilendirmeyle satışa sunulabilecek.
🔍 81 İLDE AMANSIZ DENETİM BAŞLIYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı, il müdürlüklerine gönderdiği talimatta resmi kontrollerin sıkılaştırılmasını istedi. Müfettişler, mevzuata aykırı satışından şüphelenilen ürünlerden numuneler alarak laboratuvarlarda gıda güvenilirliğini doğrulayacak. TETT'si geçmiş ürünleri ayrı reyona koymayan veya kurallara uymayan işletmelere de göz açtırılmayacak.