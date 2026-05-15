Markette bıçak aradı, arabanın önünü kesti! Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı

Sultangazi'de 9 yıllık evliliğini bitirme sürecinde olan ve can güvenliği endişesiyle bir süredir ailesinin yanında yaşayan Ecem Turan Öge, çocuğunu almak üzere ilçeye gitti. Çocuğunu aldıktan sonra dönüşe geçen Öge’nin kullandığı aracın önü, tek yönlü bir sokakta boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kesildi. Şahıs, aracın camını kırarak genç kadına saldırdı. Öge, çocuğunun da araçta bulunduğu esnada vücudunun altı farklı noktasından bıçak darbesi alarak yaralandı.

SALDIRIDAN ÖNCE MARKETE GİRİP BIÇAK SORMUŞ

Olayla ilgili yürütülen incelemelerde şüphelinin saldırıyı dakikalar öncesinden planladığına dair kamera kayıtları ortaya çıktı. Saldırganın, şiddet eyleminden hemen önce çevredeki bir markete girdiği, içerideki reyonları kontrol ettiği ve iş yeri çalışanlarına bıçak sorduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"ÇOCUĞUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE CAMI KIRMAYA ÇALIŞTI"

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Ecem Turan Öge, aracının içinde yaşadığı o anları şu sözlerle anlattı: "Çocuğu alıp arabayı hareket ettirdiğim anda önüme geçti. Hemen camları ve kapıları kilitledim. Bu kez elindeki bıçakla camı kırmaya, kapıyı zorlamaya başladı. İçeride çocuğum vardı, büyük korku yaşadı. Çevredeki araçlar hareket edince bir boşluk bulup oradan çıkabildim ancak bu sırada vücudumun çeşitli yerlerinden 6 bıçak darbesi aldım. Kolumla kendimi korumaya çalıştım"

"POMPALI TÜFEKLE VURURUM DİYE TEHDİTLER SAVURUYOR"

Kızının uzun süredir şiddet mağduru olduğunu ifade eden anne Fehmiye Turan ise aile olarak yaşadıkları çaresizliği ve can güvenliği sorununu dile getirdi. Yetkililere seslenen Turan,"Bu olayın 10 yıllık bir evveliyatı var. Kızım yıllardır işkence çekiyor. ‘Pompalı tüfekle vururum’ diye tehditler savuruyor. Artık çocuklarımızı okula bile gönderemez hale geldik. Yardım istiyoruz, can güvenliğimiz yok" ifadelerini kullandı.