Markette bıçak aradı, arabanın önünü kesti! Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı

Sultangazi'de boşanma aşamasındaki eşinin aracının önünü kesen şahıs, genç kadını çocuğunun gözleri önünde altı yerinden bıçakladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Markette bıçak aradı, arabanın önünü kesti! Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı
Yayınlanma:

Sultangazi'de 9 yıllık evliliğini bitirme sürecinde olan ve can güvenliği endişesiyle bir süredir ailesinin yanında yaşayan Ecem Turan Öge, çocuğunu almak üzere ilçeye gitti. Çocuğunu aldıktan sonra dönüşe geçen Öge’nin kullandığı aracın önü, tek yönlü bir sokakta boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kesildi. Şahıs, aracın camını kırarak genç kadına saldırdı. Öge, çocuğunun da araçta bulunduğu esnada vücudunun altı farklı noktasından bıçak darbesi alarak yaralandı.

SALDIRIDAN ÖNCE MARKETE GİRİP BIÇAK SORMUŞ

Olayla ilgili yürütülen incelemelerde şüphelinin saldırıyı dakikalar öncesinden planladığına dair kamera kayıtları ortaya çıktı. Saldırganın, şiddet eyleminden hemen önce çevredeki bir markete girdiği, içerideki reyonları kontrol ettiği ve iş yeri çalışanlarına bıçak sorduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"ÇOCUĞUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE CAMI KIRMAYA ÇALIŞTI"

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Ecem Turan Öge, aracının içinde yaşadığı o anları şu sözlerle anlattı: "Çocuğu alıp arabayı hareket ettirdiğim anda önüme geçti. Hemen camları ve kapıları kilitledim. Bu kez elindeki bıçakla camı kırmaya, kapıyı zorlamaya başladı. İçeride çocuğum vardı, büyük korku yaşadı. Çevredeki araçlar hareket edince bir boşluk bulup oradan çıkabildim ancak bu sırada vücudumun çeşitli yerlerinden 6 bıçak darbesi aldım. Kolumla kendimi korumaya çalıştım"

Markette bıçak aradı, arabanın önünü kesti! Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı - Resim : 1

"POMPALI TÜFEKLE VURURUM DİYE TEHDİTLER SAVURUYOR"

Kızının uzun süredir şiddet mağduru olduğunu ifade eden anne Fehmiye Turan ise aile olarak yaşadıkları çaresizliği ve can güvenliği sorununu dile getirdi. Yetkililere seslenen Turan,"Bu olayın 10 yıllık bir evveliyatı var. Kızım yıllardır işkence çekiyor. ‘Pompalı tüfekle vururum’ diye tehditler savuruyor. Artık çocuklarımızı okula bile gönderemez hale geldik. Yardım istiyoruz, can güvenliğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Sürücüler dikkat, hafta sonu kabus olmasın! 15 Mayıs KGM güncel yol durumuSürücüler dikkat, hafta sonu kabus olmasın! 15 Mayıs KGM güncel yol durumuYurt
8,7 milyarlık vurgun! 33 ilde yasa dışı bahis operasyonu8,7 milyarlık vurgun! 33 ilde yasa dışı bahis operasyonuGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sultangazi boşanma aşaması bıçaklı saldırı
Günün Manşetleri
33 ilde yasa dışı bahis operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu
İBB’ye şafak operasyonu!
ABD'li komutan: Hürmüz Boğazı İran'ın elinde
Gizli odada kaçak cihazlar ele geçirildi
Sumud Filosu, Gazze için Marmaris'ten yola çıktı
Mavi Vatan’ın yeni muhafızı Karayel ilk kez görev başında
"Hazar geçişli Orta Koridor'un ihyası için çalışıyoruz"
Son iki haftada 1187 kişi tutuklandı
Can kaybı 72 Bin 744’e yükseldi!
Çok Okunanlar
Altında sert düşüş dalgası! 15 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı Altında sert düşüş dalgası! 15 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı
Gazete manşetleri 15 Mayıs Cuma Gazete manşetleri 15 Mayıs Cuma
GSB 2 bin 610 personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru şartları neler? GSB 2 bin 610 personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru şartları neler?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
İBB’ye şafak operasyonu! İBB’ye şafak operasyonu!