Markette dehşet anları! Rafların arasında sıkıştırdığı çocuğu yerden yere vurdu...
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir markette bulunan çocuk, içeri giren şüpheli bir şahıs tarafından feci şekilde darbedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürerken, kaçan saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İçeride bulunan çocuklar dışarı çıkmaya hazırlandığı esnada markete giren M.E. isimli şüpheli, çocuklardan M.A.D.'yi rafların bulunduğu bölgede sıkıştırdı. Şüpheli şahıs, tokat ve yumruklarla saldırdığı çocuğu defalarca yerden yere vurdu.
Durumu fark eden market çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.A.D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hastanedeki sürecinin devam ettiği öğrenildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan şiddet olayıyla ilgili derhal soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli M.E. kısa sürede tespit edilip yakalanarak gözaltına alındı.
Konuya ilişkin Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından resmi bir bilgilendirme yapıldı. Şüphelinin yakalandığı ve adli sürecin işlediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akdeniz ilçemizde bir market içerisinde meydana gelen ve sosyal medya platformlarına yansıyan kasten yaralama olayıyla ilgili şüpheli M.E., Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin hızlı çalışması neticesinde kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan M.A.D.'nin hastanede tedavisi devam etmekte olup, adli süreç Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığımızın talimatları doğrultusunda tamamlanacak olan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir"
Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.