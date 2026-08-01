Markette dehşet anları! Rafların arasında sıkıştırdığı çocuğu yerden yere vurdu...

Konuya ilişkin Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından resmi bir bilgilendirme yapıldı. Şüphelinin yakalandığı ve adli sürecin işlediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akdeniz ilçemizde bir market içerisinde meydana gelen ve sosyal medya platformlarına yansıyan kasten yaralama olayıyla ilgili şüpheli M.E., Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin hızlı çalışması neticesinde kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan M.A.D.'nin hastanede tedavisi devam etmekte olup, adli süreç Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığımızın talimatları doğrultusunda tamamlanacak olan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir"

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.