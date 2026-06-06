Markette dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Mersin'in Silifke ilçesinde Ulaş D. (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Latife D.'yi (34) bir marketin içinde bıçaklayarak ağır yaraladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Markette dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı
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Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı Dörtyol Kavşağı'nda yer alan bir markette saldırı olayı meydana geldi. İddiaya göre Ulaş D., boşanma sürecinde olduğu eşi Latife D.'ye bıçakla saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜFEĞİ KULLANMASINA MARKET ÇALIŞANLARI ENGEL OLDU

Saldırı sırasında şüphelinin yanında bir de tüfek getirdiği tespit edildi. Ulaş D., bıçaklı saldırının ardından tüfeği de kullanmak istedi ancak market çalışanlarının müdahale etmesiyle bu eylemini gerçekleştiremedi. Arbede sırasında tüfeği olay yerinde bırakan şahıs, hızla marketten kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, kaçan saldırganı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekiplerin yürüttüğü takip sonucu Ulaş D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Diğer yandan, Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Latife D.'nin hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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