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Markette tüp patlatma tehdidinde bulunan şüpheliye gözaltı

Adana’da, girdiği markette elindeki mutfak tüpünü patlatacağı tehdidinde bulunan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Markette tüp patlatma tehdidinde bulunan şüpheliye gözaltı

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki bir market zincirine ait aracın, malları depoya indirmek için sokağa girdiği sırada evinin duvarına zarar verdiğini ve belirtilen sürede tamirat yapılmadığını iddia eden ev sahibi Mehmet Eşref I, elindeki 12 litrelik mutfak tüpüyle markete geldi.

Mehmet Eşref I’nın gazını açtığı tüpü patlatacağını söylemesi üzerine market çalışanları ve müşteriler iş yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tüpü bir rafa koyarak bekleyen şüpheli Mehmet Eşref I’yı kısa sürede gözaltına aldı.

Polis, şüpheliyi sorgulamak üzere Dağlıoğlu Polis Merkezine götürdü. 

Öte yandan, Mehmet Eşref I’nın elindeki tüple çalışanları tehdit etmesi ve bunun üzerine müşterilerin kaçması iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.​


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #seyhan ilçesi #mutfak tüpü
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