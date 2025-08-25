Marmara Adası’nda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Marmara Adası’nda gece saatlerinde başlayan arazi yangını kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Marmara Adası’nda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Yayınlanma:

Balıkesir’in Marmara Adası’nda arazi yangını çıktı. Gece saatlerinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının yayılma riskine karşı bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Söndürme çalışmaları devam ederken, ekiplerin bölgede nöbet tuttuğu bildirildi.

ERDEK’TEN DESTEK GİTTİ

Öte yandan Erdek Narlı iskelesinden Marmara Adası’na feribot aracılığıyla itfaiye ekiplerinin gönderildiği öğrenildi.

Marmara Adası’nda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor - Resim : 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

marmara adası Balıkesir yangın
