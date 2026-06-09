Marmara Adası'ndaki kayıp sağlıkçının cansız bedeni denizde bulundu! Emekli teknisyen Yahya Çelik'e ne oldu?

Marmara Adası ilçesinde iki gündür kendisinden hiçbir haber alınamayan ve yerel halkın da bulunması için seferber olduğu emekli bir sağlık çınarının, ilçenin merkez iskelesinde fiziki cansız bedenine ulaşıldı. İlk kamera dökümleri talihsiz adamın feci bir kaza neticesinde sulara gömüldüğünü gösterirken, adli makamlar feci ölümün arkasındaki tüm siber ve fiziki detayları aydınlatmak için çok yönlü tahkikat yürütüyor.

GECE YARISI EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Kan donduran asayiş olayı, Marmara Adası ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen son dakika adli bilgilere göre, Marmara Adası Devlet Hastanesi’nden emekli olan 58 yaşındaki röntgen teknisyeni Yahya Çelik, 7 Haziran Pazar günü gece saatlerinde ikametinden ayrıldı. Çelik'in eve dönmemesi ve siber iletişim kanallarının tamamen kesilmesi üzerine fahiş bir panik yaşayan yakınları, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek resmi kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın hemen ardından ilçe emniyet müdürlüğü asayiş ekipleri alarm durumuna geçerek geniş çaplı bir arama koordinasyonu başlattı.

SİBER MOBESE KAMERALARI İSKELEYİ İŞARET ETTİ

Kayıp teknisyenin fiziki ayak izini sürmek amacıyla harekete geçen cinayet masası ve asayiş ekipleri, ilçedeki tüm MOBESE ağlarını ve çevredeki ticari işletmelerin siber güvenlik kameralarını saniye saniye analiz etti. Yapılan titiz kamera döküm çalışmalarında, 3 çocuk babası Yahya Çelik’in en son merkezde yer alan dolgu iskelesi istikametine doğru yürüdüğü saptandı. Arama çemberini saniyeler içinde bu liman perimetresine daraltan asayiş güçleri, dolgu iskelesinin altında, denizin yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir şahsı fark etti.

SAHİL GÜVENLİK DENİZDEN ÇIKARDI: KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE NETLEŞECEK

Olay yerine acil kodlu olarak çağrılan Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ve deniz polisi ekipleri, deniz yüzeyindeki şahsı fiziki müdahaleyle bota alarak karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde hayatını kaybettiği netleşen kişinin, iki gündür sismik olarak aranan Yahya Çelik olduğu resmen teşhis edildi. İlk adli incelemelere göre vücudunda fahiş bir darp veya kesici alet izine rastlanmayan Çelik’in, gece karanlığında dengesini kaybederek denize düşmesi sonucu boğularak can vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay Yeri İnceleme uzmanları ve Cumhuriyet Savcısı'nın liman zemininde yaptığı detaylı fiziki delil taramalarının ardından, Yahya Çelik’in cenazesi kesin ölüm nedeninin siber raporlarla saptanması amacıyla otopsi işlemleri yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi.