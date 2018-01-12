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Marmara Bölgesi'nde hava durumu

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde hava durumu

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı çok bulutlu hava yaşanması beklenen bölge genelinin, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi, rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Etiketler; #aralıklı yağmur #marmara bölgesi #sağanak
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