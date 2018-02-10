Tapu işlemlerinde yeni düzenleme
Tapu işlemlerinde yeni düzenleme
Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
Mete Yarar'dan önemli açıklamalar
Mete Yarar'dan önemli açıklamalar
"Hem Afrin'i hem de Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz"

Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor (Hava durumu)

Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra aralıklı sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor (Hava durumu)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar, mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgenin öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgenin güney ile doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği öngörülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #marmara bölgesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.