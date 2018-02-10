Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra aralıklı sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar, mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.



Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgenin öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Bölgenin güney ile doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği öngörülüyor.