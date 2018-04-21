Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı az bulutlu hava hakim olacak.



Bölgenin doğusu ile kuzey kıyılarında sisin etkili olacağı, sıcaklıkların ise 1 ila 3 derece artacağı öngörülüyor.



Rüzgarın bölgede kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



ulusal.com.tr