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Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artacak

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin doğusu ile kuzey kıyılarında sisin etkili olacağı, sıcaklıkların ise 1 ila 3 derece artacağı öngörülüyor.

Rüzgarın bölgede kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #marmara bölgesi #hava sıcaklıkları #Poyraz
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