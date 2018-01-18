Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yağışların yağmur ve sağanak, doğuda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor. İste 18 Ocak Perşembe hava durumu

Çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde yağışların yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı 6 ila 8 derece azalarak, mevsim normallerinin altında seyredecek.



Çok bulutlu hava beklenen bölgede yağışların yağmur ve sağanak, doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.



Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ile çatı uçması gibi olumsuz şartlara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.