Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge geneli, öğle saatlerinden sonra yağış alacak.



Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra sağanak ve aralıklı yağış bekleniyor.



Bölgede, hava sıcaklığının 2 ila 6 derece artması, gece saatlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor.



Rüzgar, doğu ve güneydoğu (Keşişleme) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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