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Marmara'da aralıklı sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Marmara'da aralıklı sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde (Kocaeli, Sakarya) kuvvetli olması, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yerel olarak da kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #marmara bölgesi #sağanak yağış
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