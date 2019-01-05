Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sabah saat 07:20'de merkezi Bursa - Bayramdere açıkları olan bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4.1 olarak kaydedilen depremin derinliği ise 8.5 Km olarak duyuruldu.
Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Bu sabah Bursa- Bayramdere açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sabah saat 07:20'de merkezi Bursa - Bayramdere açıkları olan bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4.1 olarak kaydedilen depremin derinliği ise 8.5 Km olarak duyuruldu.