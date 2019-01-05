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Marmara'da deprem (5 Ocak 2019 Son Depremler)

Bu sabah Bursa- Bayramdere açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Marmara'da deprem (5 Ocak 2019 Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sabah saat 07:20'de merkezi Bursa - Bayramdere açıkları olan bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4.1 olarak kaydedilen depremin derinliği ise 8.5 Km olarak duyuruldu.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  


ulusal.com.tr

Etiketler; #marmara deprem #bursa deprem
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