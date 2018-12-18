Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Marmara için fırtına uyarısı yapılırken, Trakya'da akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

Marmara Denizi'nde fırtına alarmı verildi. Bu yüzden başta balıkçılar olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Güney Marmara hattındaki adalara da seferler yapılamıyor.



Fırtına ile birlikte bazı kentlerde sağanak etkili olacak. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde gece saatlerinde sağanağın şiddetini arttırması bekleniyor.



Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de de hava yağışılı. Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli, Adana, Mersin ve Aydın ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli bekleniyor.



Yağışların akşam saatlerinden sonra Trakya kesimiyle Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtiliyor.



Yurdun doğusunda yer yer sisli ve puslu bir hava hakim. Bölgede hava sıcaklıklar 1 ila 3 derece düştü.



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