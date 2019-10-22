Marmara'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.
YURT 22.10.2019, 11:37
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.
Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede yer yer pus ve sis bekleniyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P