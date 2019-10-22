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Marmara'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

YURT 22.10.2019, 11:37
Marmara'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
#marmara #Hava durumu
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