Marmara'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.