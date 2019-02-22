Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi için kar uyarısı yaptı. Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in, yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı görülecek. İstanbul'da ise yarın sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor

Marmara'ya kar geliyor...



Açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geldi.



Yapılan son değerlendirmelere göre; Cumartesi günü Marmara’da kuvvetli kar görülecek. Tekirdağ, Kırklareli’nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne’nin güney ilçeleri, doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in, Gönen, Balya ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağacak. Kar kalınlığının en az 5 santime ulması bekleniyor.



İstanbul'da ise Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru da il genelinde karla karışık yağmur görülecek. Şehrin yüksek kesimlerinde kar bekleniyor. Kar kalınlığının yer yer 3 ila 8 santimetreye ulaşması bekleniyor.



Kuvvetli kar ile birlikte rüzgâr kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.



Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.