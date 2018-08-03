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Marmara'da sağanağın etkili olması bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Marmara'da sağanağın etkili olması bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın Kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor. Rüzgardan dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #marmara bölgesi
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