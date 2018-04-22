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Marmara'da sıcaklık 10 dereceye kadar artacak

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının bugünden itibaren mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Marmara'da sıcaklık 10 dereceye kadar artacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığı hissedilir derecede artacak.

Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin yurdu terk etmesiyle hava sıcaklıklarının bugünden itibaren bölge genelinde artarak hafta boyunca mevsim normallerinin yer yer 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yağışsız geçeceği tahmin edilen yeni haftada hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 26, Edirne'de 32, Kırklareli'de 31, Kocaeli'de 28 , Sakarya'da 27, Yalova'da 25 ve Tekirdağ'da 21 derecelere ulaşması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bölge #derece #sıcaklık #marmara #Hava
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