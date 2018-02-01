Parçalı bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin edilen Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak.

Parçalı bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin edilen Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren batısında zaman zaman kuvvetli (saatte 30-50 kilometre) esmesi bekleniyor.



Bölgede yer yer sisli havanın etkisini artıracağı da tahmin ediliyor.



ulusal.com.tr