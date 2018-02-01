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Marmara'da sıcaklık artıyor (1 Şubat hava durumu)

Parçalı bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin edilen Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak.

Marmara'da sıcaklık artıyor (1 Şubat hava durumu)

Parçalı bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin edilen Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren batısında zaman zaman kuvvetli (saatte 30-50 kilometre) esmesi bekleniyor.

Bölgede yer yer sisli havanın etkisini artıracağı da tahmin ediliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hava durumu #marmara
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