Marmara'da sıcaklık azalıyor

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 2 ila 4 derece düşmesi öngörülüyor

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 2 ila 4 derece düşmesi öngörülüyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.



Bölgede sıcaklığın 2 ila 4 derece azalması ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.



Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor.