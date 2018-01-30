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Marmara'da sıcaklıklar artıyor

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 1 ila 3 derece artacak.

Marmara'da sıcaklıklar artıyor

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 1 ila 3 derece artacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos), gece saatlerinde kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi öngörülüyor.

Etiketler; #marmara #marmara bölgesi #Hava durumu
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