banner999
Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
Çin'den, ABD'ye 'Huawei' çağrısı
Çin'den, ABD'ye 'Huawei' çağrısı
LÖSEV gönüllüler gününü kutladı
LÖSEV gönüllüler gününü kutladı
VakıfBank dünya şampiyonu
VakıfBank dünya şampiyonu

Marmara Denizi'nde bugün hava nasıl olacak? Marmara Denizi'nde fırtına var mı?

Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 

Marmara Denizi'nde bugün hava nasıl olacak? Marmara Denizi'nde fırtına var mı?

Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara Denizi'nde bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. 

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilirken, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin dikkatli olmaları istendi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #marmara denizi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.