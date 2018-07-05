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Marmara Denizi'nde gemi kazası

Marmara Denizi'nde Sivriada açıklarında bir tanker ile kuruyük gemisiyle çarpıştı. Kaza bölgesine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler gönderildi. Ölen ve yaralanın olmadığı kazada gemilerde batma tehlikesinin bulunmadığı da öğrenildi.

Marmara Denizi'nde gemi kazası

Marmara Denizi'nde 90 metre boyundaki kuruyük gemisiyle tanker çarpıştı. Tankerde büyük hasar oluştu.

Kaza bölgesine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler gönderildi. 

Sivriada açıklarında meydana gelen kazada ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği de kazaya ilişkin "Bu gece Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır," açıklamasını yaptı.

LPG tankeri kazanın ardından Küçükçekmece açıklarına çekildi. Moğolistan bayraklı 99 buçuk metre uzunluğunda 4 bin 400 ton yük kapasiteli geminin orta bölümündeki hasar olduğu görüldü.

Etiketler; #marmara denizi #gemi kazası
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