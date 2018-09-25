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Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
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Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi. 

Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle tekneler, bugün denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #marmara denizi #süleymanpaşa sahili #Poyraz
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