Marmara Denizi'nde deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Marmara Denizi'nde deprem oldu. Deprem 17:43 sularında meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 3,7 olduğu belirtildi. Kandilli Rasathanesi depremi duyurdu.
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssünün Marmara Ereğlisi açıkları olduğu belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 17:43 sularında gerçekleşen depremin derinliği 5 kilometre.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 19, 2023
MARMARA DENIZI https://t.co/UVO5OgmOEO
19.08.2023, 17:43:46 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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