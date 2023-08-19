Marmara Denizi'nde deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Marmara Denizi'nde deprem oldu. Deprem 17:43 sularında meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 3,7 olduğu belirtildi. Kandilli Rasathanesi depremi duyurdu.

Marmara Denizi'nde deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssünün Marmara Ereğlisi açıkları olduğu belirtildi. 

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 17:43 sularında gerçekleşen depremin derinliği 5 kilometre.

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