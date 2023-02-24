Marmara Denizi'nde korkutan deprem: Kandilli Rasathanesinden açıklama geldi

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından gözler yurt genelindeki fay hatlarına ve deprem üretebilecek bölgelere çevrilmiş durumda.

Deprem konusunda dikkatlerin yeniden üzerine çevrildiği noktalardan biri de İstanbul'u da çok yakından ilgilendiren Marmara Denizi oldu.

MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli, 11 ilde büyük yıkıma neden olan ve on binlerce insanın hayatını kaybetti depremlerin ardından dikkatler aktif fay hatlarına çevrilmişken, 24 Şubat Cuma günü sabaha karşı Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 05.08'de deprem gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak açıklandı. Tekirdağ açıklarında meydana gelen depremin derinliği ise 15.1 kilometre olarak belirlendi.