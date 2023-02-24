Marmara Denizi'nde korkutan deprem: Kandilli Rasathanesinden açıklama geldi
Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Sabaha karşı saat 05.08'de meydana gelen depremin merkez üssü Tekirdağ açıkları olarak açıklandı. İşte detaylar...
Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından gözler yurt genelindeki fay hatlarına ve deprem üretebilecek bölgelere çevrilmiş durumda.
Deprem konusunda dikkatlerin yeniden üzerine çevrildiği noktalardan biri de İstanbul'u da çok yakından ilgilendiren Marmara Denizi oldu.
MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli, 11 ilde büyük yıkıma neden olan ve on binlerce insanın hayatını kaybetti depremlerin ardından dikkatler aktif fay hatlarına çevrilmişken, 24 Şubat Cuma günü sabaha karşı Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesinin verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 05.08'de deprem gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak açıklandı. Tekirdağ açıklarında meydana gelen depremin derinliği ise 15.1 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 24, 2023
MARMARA DENIZI https://t.co/XSEgn9wSOF
24.02.2023, 05:08:23 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 15.1 km#Kandilli