Marmara Denizi'nde sabah depremi! AFAD duyurdu

Saat 05.15'te kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.1 olarak ölçülürken, merkez üssünün Bursa'nın Karacabey ilçesine 7.22 kilometre mesafede olduğu bildirildi. Sarsıntı çevre kıyı şeridinde hafif şekilde hissedildi.

AFAD DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.1 (Ml)

Merkez Üssü: Marmara Denizi - [07.22 km] Karacabey (Bursa)

Tarih: 4 Eylül 2026 Cuma

Saat: 05:15:26 (TSİ)

Derinlik: 10.45 km

İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, sarsıntı kısa süreli endişe yarattı.