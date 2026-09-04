Marmara Denizi'nde sabah depremi! AFAD duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi açıklarında sabahın erken saatlerinde meydana gelen depreme ilişkin verileri yayımladı.
Yayınlanma:
Saat 05.15'te kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.1 olarak ölçülürken, merkez üssünün Bursa'nın Karacabey ilçesine 7.22 kilometre mesafede olduğu bildirildi. Sarsıntı çevre kıyı şeridinde hafif şekilde hissedildi.
AFAD DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük: 3.1 (Ml)
Merkez Üssü: Marmara Denizi - [07.22 km] Karacabey (Bursa)
Tarih: 4 Eylül 2026 Cuma
Saat: 05:15:26 (TSİ)
Derinlik: 10.45 km
İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, sarsıntı kısa süreli endişe yarattı.