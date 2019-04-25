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Marmara Denizi'nde suyun rengi yer yer turuncuya dönüştü

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde suyun rengi yer yer turuncuya dönüştü. Renk değişiminin plankton denilen mikroskobik canlıların çoğalmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Marmara Denizi'nde suyun rengi yer yer turuncuya dönüştü

Marmara Denizi turuncuya büründü. Tekirdağ sahilinde deniz suyunun rengi yer yer turuncuya dönüştü.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç Dr. Emre Özşahin, bu renk değişikliğinin plankton adı verilen mikroskobik canlıların çoğalmasından kaynaklandığını söyledi.

Denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlılara plankton adı veriliyor. Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle birlikte planktonların çoğaldığını belirten Özşahin, aşırı çoğalan planktonların turuncu renge yol açtığını, bu renklenmenin Şarköy ve Hoşköy sahillerinden başlayıp Marmara'nın içlerine doğru gittiğini anlattı.

'Noctiluca' denilen bu canlının yarattığı renk değişikliğinin korkulacak bir yanı olmadığını belirten Özşahin, bunun kirlilikten kaynaklanan bir durum olmadığını, baharın gelişiyle gözlenen doğal ve ekolojik bir olay olduğunu iddia etti.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #marmara denizi
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