Marmara ve Ege'ye fırtına uyarısı: Cumartesi sabahına kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve Ege'nin batı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı verildi.

FIRTINA BEKLENEN İLLER

Yapılan açıklamaya göre yarın Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir çevreleri ile Manisa'nın batısı, Aydın'ın güney ve batısı, Kırklareli ve Muğla'nın kuzey kesimlerinde rüzgar güney yönlerden kuvvetli esecek. Rüzgarın bu bölgelerde yer yer fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgeyi etkisi altına alacak fırtınanın, Marmara'da yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi. Ege kıyılarında ise fırtınalı havanın cumartesi günü sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİNE DİKKAT

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu. Vatandaşların ve ilgililerin özellikle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.