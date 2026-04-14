Marmara’da av yasağı başlıyor: Büyük balıkçı tekneleri sezonu kapattı

Marmara Denizi’nde her yıl uygulanan ve denizlerdeki balık popülasyonunun korunarak gelecek sezonlar için sürdürülebilir avcılığın sağlanmasını amaçlayan genel av yasağı bu gece itibarıyla başlıyor. Karar kapsamında, 12 metrenin üzerindeki büyük balıkçı teknelerinin 1 Eylül tarihine kadar denize açılması yasaklandı. Sezonun kapanmasıyla birlikte Tekirdağ'daki balıkçılar ağlarını toplayarak teknelerini limana demirledi.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TEKNELERİN FAALİYETLERİ SÜRECEK

Büyük gırgır tekneleri faaliyetlerini durdururken, kıyı balıkçılığı yapan küçük işletmeler için süreç farklı işleyecek. Alınan kararlar doğrultusunda 12 metrenin altındaki küçük ölçekli balıkçı tekneleri, belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilecek. Bu tekneler av yasağı döneminde sınırlı ve kontrollü bir şekilde avlanmaya devam edecek.

"PALAMUT KONUSUNDA UMUTLUYUZ"

Kapanan av sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, geride kalan dönemin verimli geçtiğini aktardı. Pehlivanoğlu, "1 Eylül’de başlayan sezonumuz Allah’a şükürler olsun güzel geçti. Balıkçı arkadaşlarımız hamsi, istavrit, menekşe ve sardalya avladı. Vatandaşlarımız bu süreçte uygun fiyatlı ve taze balık tüketti. Önümüzdeki sezon için özellikle palamut konusunda umutluyuz" dedi.

Pehlivanoğlu, uygulanan yasağın sınırları ve tarihleri hakkında da bilgi vererek, "Büyük gırgır tekneleri 15 Nisan itibarıyla av faaliyetlerine ara veriyor. Bu yasak 1 Eylül’e kadar devam edecek. 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri ise kurallar dahilinde avcılığa devam edebilecek" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, av yasağı dönemi boyunca denizlerdeki denetimlerin artırılacağını duyurdu. Kısıtlama tarihlerinde kurallara uymayanlar ve kaçak avlananlar hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

Ağlarını limana çeken balıkçılar ise yeni sezon için bekleyişe geçti. Sektör temsilcileri, yasak süresince denizlerin kendini yenilemesini umut ederken, yeni sezonda özellikle palamut avının bol olmasını bekliyor.